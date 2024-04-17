Фиорентина хочет получить за своего вингера 50 миллионов евро

Вингер "Фиорентины" Николас Гонсалес привлек внимание нескольких клубов Премьер-Лиги.

"Брайтон" наблюдает за игрой 26 летнего аргентинца, ранее "чайки" предлагали за футболиста "Фиорентине" 27 миллионов евро.

Более выгодное предложение сделал "Брентфорд" - 35 миллионов евро, но вингер хочет играть в более известном клубе.

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Перед летним трансферным окном "Фиорентина" оценивает Гонсалеса в 50 миллионов евро, несмотря на то, что Transfermarkt оценивает игрока на 10 млн евро меньше.