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Фиорентина хочет получить за своего вингера 50 миллионов евро
Николас Гонсалес летом может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Фиорентины" Николас Гонсалес привлек внимание нескольких клубов Премьер-Лиги.
"Брайтон" наблюдает за игрой 26 летнего аргентинца, ранее "чайки" предлагали за футболиста "Фиорентине" 27 миллионов евро.
Более выгодное предложение сделал "Брентфорд" - 35 миллионов евро, но вингер хочет играть в более известном клубе.
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Перед летним трансферным окном "Фиорентина" оценивает Гонсалеса в 50 миллионов евро, несмотря на то, что Transfermarkt оценивает игрока на 10 млн евро меньше.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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