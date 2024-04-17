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Защитник Ромы прошел дополнительные медицинские обследования – известно, что у игрока с сердцем

Италия
Обновлено

Результаты осмотра положительные

Защитник Ромы прошел дополнительные медицинские обследования – известно, что у игрока с сердцем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17 апреля защитник "Ромы" Эван Ндика прошел дополнительные медицинские обследования.

Результаты осмотра подтвердили, что у игрока нет проблем с сердцем. Футболист на следующей неделе должен пройти еще одно дополнительное обследование для того, чтобы проверить легкие.

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14 марта во время матча "Удинезе" - "Рома" Эвану стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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