Защитник Ромы прошел дополнительные медицинские обследования – известно, что у игрока с сердцем

17 апреля защитник "Ромы" Эван Ндика прошел дополнительные медицинские обследования.

Результаты осмотра подтвердили, что у игрока нет проблем с сердцем. Футболист на следующей неделе должен пройти еще одно дополнительное обследование для того, чтобы проверить легкие.

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14 марта во время матча "Удинезе" - "Рома" Эвану стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.