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Защитник Ромы прошел дополнительные медицинские обследования – известно, что у игрока с сердцем
Результаты осмотра положительные
Getty Images/Global Images Ukraine
17 апреля защитник "Ромы" Эван Ндика прошел дополнительные медицинские обследования.
Результаты осмотра подтвердили, что у игрока нет проблем с сердцем. Футболист на следующей неделе должен пройти еще одно дополнительное обследование для того, чтобы проверить легкие.
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14 марта во время матча "Удинезе" - "Рома" Эвану стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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