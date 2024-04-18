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Официально: Лацио продлил контракт со своим вингером
Маттиа Дзакканьи остается в своем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" продлил сотрудничество со своим вингером Маттиа Дзакканьи.
Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до июня 2029 года.
"Я ношу эту футболку с 31 августа 2021 года и буду продолжать это делать еще много лет", - сказал Маттиа.
Дзакканьи в нынешнем сезоне Серии А забил 4 гола и отдал 1 ассист в 23 матчах.
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????????????#Zac2029 | #CMonEagles ???? pic.twitter.com/lSvJJ8Pnmq— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 17, 2024
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Источник:Lazio
Опубликовал: Екатерина Власова
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