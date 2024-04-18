  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Лацио продлил контракт со своим вингером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Лацио продлил контракт со своим вингером

Италия
Обновлено

Маттиа Дзакканьи остается в своем клубе

Официально: Лацио продлил контракт со своим вингером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" продлил сотрудничество со своим вингером Маттиа Дзакканьи.

Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до июня 2029 года.

"Я ношу эту футболку с 31 августа 2021 года и буду продолжать это делать еще много лет", - сказал Маттиа.

Дзакканьи в нынешнем сезоне Серии А забил 4 гола и отдал 1 ассист в 23 матчах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Ювентус продлит контракт со своим защитником, но есть одно условие
yellow-arrow
Аллегри выразился о малом количестве трансферов Ювентуса в зимнее окно
yellow-arrow
В следующем сезоне Рому продолжит тренировать Де Росси
Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lazio
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости