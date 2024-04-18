Официально: Лацио продлил контракт со своим вингером

"Лацио" продлил сотрудничество со своим вингером Маттиа Дзакканьи.

Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до июня 2029 года.

"Я ношу эту футболку с 31 августа 2021 года и буду продолжать это делать еще много лет", - сказал Маттиа.

Дзакканьи в нынешнем сезоне Серии А забил 4 гола и отдал 1 ассист в 23 матчах.