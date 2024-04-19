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Кальяри - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Кальяри - Ювентус: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кальяри - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Единственная победа "Кальяри" над "Ювентусом" за последние 14 лет состоялась в предпоследнем туре сезона 2019/20. Тогда "Юве" уже обеспечил Скудетто и позволил себе проиграть со счетом 0:2 сопернику, уверенно обеспечившему себе место в Серии А еще до этого матча. Однако сейчас атмосфера совсем иная. Прежде всего - в стане фаворита.

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Серия А. 33-й тур
19 апреля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

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Трансляція матчу Кальярі - Ювентус
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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