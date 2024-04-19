Кальяри - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Единственная победа "Кальяри" над "Ювентусом" за последние 14 лет состоялась в предпоследнем туре сезона 2019/20. Тогда "Юве" уже обеспечил Скудетто и позволил себе проиграть со счетом 0:2 сопернику, уверенно обеспечившему себе место в Серии А еще до этого матча. Однако сейчас атмосфера совсем иная. Прежде всего - в стане фаворита.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 33-й тур

19 апреля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Пиччинини