Клубы MLS начнут индивидуальные тренировки с 6-го мая

Футболисты, которые играют в американском чемпионате MLS, могут приступить к индивидуальным тренировкам с 6-го мая. Об этом сказано на официальном сайте турнира.

Конечно, для этого придется совершить ряд мер для предотвращени заболевания. Тренера должны будут предоставить планы тренировок, тренировочные поля, раздевалки и экипировки пройдут дезинфекцию.

Тренировки будут проводиться на свежем воздухе. Персонал должен будет находиться от футболистов на безопасной дистанции, а также обладать всеми средствами защиты.

MLS to begin individual player workouts beginning May 6https://t.co/iKofpJfVu9 — MLS Communications (@MLS_PR) May 1, 2020

Стоит отметить, что на данный чемпионат MLS приостановлен до серидны мая. Дата возобновления пока что неизвестна.