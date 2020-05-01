  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Клубы MLS начнут индивидуальные тренировки с 6-го мая
В тренде

Клубы MLS начнут индивидуальные тренировки с 6-го мая

MLS
(1 голосов)

Первые шаги к возобновлению чемпионата

Клубы MLS начнут индивидуальные тренировки с 6-го мая
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты, которые играют в американском чемпионате MLS, могут приступить к индивидуальным тренировкам с 6-го мая. Об этом сказано на официальном сайте турнира.

Читайте такжеПрезидент Бразилии – о желании возобновить сезон: У игроков с коронавирусом мало шансов умереть

Конечно, для этого придется совершить ряд мер для предотвращени заболевания. Тренера должны будут предоставить планы тренировок, тренировочные поля, раздевалки и экипировки пройдут дезинфекцию.

Тренировки будут проводиться на свежем воздухе. Персонал должен будет находиться от футболистов на безопасной дистанции, а также обладать всеми средствами защиты.

Стоит отметить, что на данный чемпионат MLS приостановлен до серидны мая. Дата возобновления пока что неизвестна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: MLS коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...