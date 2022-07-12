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Возвращение Шрека. Уэйн Руни снова в МЛС, но уже в качестве тренера

MLS
(1 голосов)

В этом клубе он провел два года

Возвращение Шрека. Уэйн Руни снова в МЛС, но уже в качестве тренера

Фото: D.C. United

UA-Футбол
Новина українською

Уэйн Руни принял новый клуб в своей тренерской карьере.

Экс-форвард сборной Англии возглавил американский "Ди Си Юнайтед", в котором, собственно, он и завершил карьеру. Детали контракта со специалистом не разглашаются.

Для Руни это уже второй клуб в тренерской карьере. Ранее он работал тренером "Дерби Каунти", с которым вылетел из Чемпионшипа. В оправдание "Шреку" можно сказать, что его команду оштрафовали на 21 очко по ходу кампании.

Напомним, что недавно в МЛС отправился Гарет Бэйл - он подписал контракт с "Лос-Анджелес".

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В статье: Уэйн Руни Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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