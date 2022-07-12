Возвращение Шрека. Уэйн Руни снова в МЛС, но уже в качестве тренера
В этом клубе он провел два года
Фото: D.C. United
Уэйн Руни принял новый клуб в своей тренерской карьере.
Экс-форвард сборной Англии возглавил американский "Ди Си Юнайтед", в котором, собственно, он и завершил карьеру. Детали контракта со специалистом не разглашаются.
He’s home ✍️— D.C. United (@dcunited) July 12, 2022
A new chapter for @WayneRooney and D.C. United ⚫️???? pic.twitter.com/hvXuIRVeQJ
Для Руни это уже второй клуб в тренерской карьере. Ранее он работал тренером "Дерби Каунти", с которым вылетел из Чемпионшипа. В оправдание "Шреку" можно сказать, что его команду оштрафовали на 21 очко по ходу кампании.
Напомним, что недавно в МЛС отправился Гарет Бэйл - он подписал
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