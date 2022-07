Возвращение Шрека. Уэйн Руни снова в МЛС, но уже в качестве тренера

Уэйн Руни принял новый клуб в своей тренерской карьере.

Экс-форвард сборной Англии возглавил американский "Ди Си Юнайтед", в котором, собственно, он и завершил карьеру. Детали контракта со специалистом не разглашаются.

He’s home ✍️



A new chapter for @WayneRooney and D.C. United ⚫️???? pic.twitter.com/hvXuIRVeQJ