Обманул всех защитников и ювелирно пробил. Потрясающий гол Рахима Эдвардса в МЛС
Мастерство на высшем уровне
Getty Images
Вчера в матче чемпионата МЛС всретились "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Колорадо Рэпидз". Матч закончился разгромом гостевого клуба со счетом 4:1.
Потрясающий гол за команду гостей забил Рахим Эдвардс на 28 минуте. Полузащитник убрал ложными действиями сразу нескольких игроков, а затем ювелирно пробил в дальнюю девятку.
Также тремя минутами позже отличным голом
Raheem Edwards DROPPED his defender ????— B/R Football (@brfootball) September 18, 2022
(via @MLS)pic.twitter.com/oNsFeUM5QH
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:B/R Football
Популярное сейчас
- Крупные победы Сити и Барселоны, у Баварии проблемы. Главные новости за 17 сентября
- Глава Военного комитета НАТО: ВСУ изменили понятие современной войны
- Зеленский: Может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем
- Чичарито забил пяткой за Лос-Анджелес Гэлакси в матче МЛС – ВИДЕО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти