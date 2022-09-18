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Обманул всех защитников и ювелирно пробил. Потрясающий гол Рахима Эдвардса в МЛС

MLS
(1 голосов)

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Обманул всех защитников и ювелирно пробил. Потрясающий гол Рахима Эдвардса в МЛС

Getty Images

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Вчера в матче чемпионата МЛС всретились "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Колорадо Рэпидз". Матч закончился разгромом гостевого клуба со счетом 4:1.

Потрясающий гол за команду гостей забил Рахим Эдвардс на 28 минуте. Полузащитник убрал ложными действиями сразу нескольких игроков, а затем ювелирно пробил в дальнюю девятку.

Также тремя минутами позже отличным голом отметился мексиканский нападающий Чичарито. Форвард забил пяткой.

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В статье: МЛС Лос-Анджелес Гэлакси
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Источник:
B/R Football

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