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Интер Майами ведет переговоры с Альбой и Рамосом. Клуб планирует оформить все трансферы до 15 июля

MLS
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Ожидается, что придут еще два-три футболиста

Интер Майами ведет переговоры с Альбой и Рамосом. Клуб планирует оформить все трансферы до 15 июля

Фото: twitter.com/SergioRamos

Новина українською

"Интер Майами" ведет переговоры одновременно с Жорди Альбой и Серхио Рамосом. Об этом сообщает Sport.es.

С 1 июля оба получили статус свободных агентов. Альба покинул "Барселону" после 11 лет в клубе, а Рамос ушел из ПСЖ после двух сезонов.

Альба также был интересен "Атлетико", миланскому "Интеру", "Бенфике" и "Севилье". Рамоса также связывали с андалусийцами, однако "Севилья" не рассматривает возвращение воспитанника.

Президент "Интера Майами" Хорхе Мас заявил, что в текущее трансферное окно к клубу присоединятся еще несколько игроков. Переходы должны пройти до середины текущего месяца.

“Придут еще два-три игрока. Мы разговаривали с Хорди Альбой — у Луиса Суареса есть контракт и пункт об увольнении. Я не знаю, произойдет это или нет.

Все объявления (по трансферам – ред.) будут сделаны до 15 июля”, - сказал Мас.

Напомним, что недавно к "Интеру Майами" присоединился Лионель Месси.

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В статье: Серхио Рамос Хорди Альба Интер Майами
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