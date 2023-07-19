Хорди Альба станет следующим трансфером Интера Майами: вскоре подписание контракта
Присоединится к Бускетсу и Месси
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Следующим трансфером американского "Интера" Майами станет бывший игрок "Барселоны" Хорди Альба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Решаются последние детали соглашения, после чего оно будет заключено. Президент клуба сообщил, что этот переход неизбежен.
Альба станет третьим экс-каталонцем, присоединяющимся к команде. Ранее официально было объявлено о переходах Лионеля Месси и Серхио Бускетса.
Пока они не смогут играть за “Интер” в рамках МЛС, потому что их нет в заявке команды. В настоящее время он располагается на последнем, 15-м месте в таблице Восточной Конференции.
Популярное сейчас
- Почеттино: Мудрик - действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом
- Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало подписание 191-сантиметрового новичка
- Бавария разгромила 27:0 клуб из 9-го дивизиона Германии
- Официально: Месси игрок Интер Майами
- Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО