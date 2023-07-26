Месси оформил дубль в матче Кубка лиги MLS – Атланта стала юбилейной жертвой аргентинца
4:0, очень уверенно
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард "Барселоны" и "ПСЖ" Лионель Месси не сбавляет обороты на новых для себя американских полях. Нападающий команды "Интер Майами" зажег в матче местного Кубка лиги, забив два гола и оформив результативную передачу.
"Интер" победил "Атланту Юнайтед" со счетом 4:0, Месси приложил ногу к трем забитым мячам "цапель". "Атланта" стала сотой командой в карьере аргентинца, в воротах которой он сумел расписаться, об этом пишет Opta.
Two goals, an assist & a hug from Thiago Almada as he leaves the pitch.— Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023
Another special night for Leo Messi. ???????? pic.twitter.com/pIWu2uJaGz
Отметим, что украинский защитник "Интера" Сергей Кривцов также вышел в старте и был заменен на 73-й минуте поединка. Самого Месси заменили через 5 минут после того, как поле покинул Кривцов.
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