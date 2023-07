Месси оформил дубль в матче Кубка лиги MLS – Атланта стала юбилейной жертвой аргентинца

Экс-форвард "Барселоны" и "ПСЖ" Лионель Месси не сбавляет обороты на новых для себя американских полях. Нападающий команды "Интер Майами" зажег в матче местного Кубка лиги, забив два гола и оформив результативную передачу.

"Интер" победил "Атланту Юнайтед" со счетом 4:0, Месси приложил ногу к трем забитым мячам "цапель". "Атланта" стала сотой командой в карьере аргентинца, в воротах которой он сумел расписаться, об этом пишет Opta.

Two goals, an assist & a hug from Thiago Almada as he leaves the pitch.



Another special night for Leo Messi. ???????? pic.twitter.com/pIWu2uJaGz