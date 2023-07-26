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Месси оформил дубль в матче Кубка лиги MLS – Атланта стала юбилейной жертвой аргентинца

MLS
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4:0, очень уверенно

Месси оформил дубль в матче Кубка лиги MLS – Атланта стала юбилейной жертвой аргентинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Барселоны" и "ПСЖ" Лионель Месси не сбавляет обороты на новых для себя американских полях. Нападающий команды "Интер Майами" зажег в матче местного Кубка лиги, забив два гола и оформив результативную передачу.

"Интер" победил "Атланту Юнайтед" со счетом 4:0, Месси приложил ногу к трем забитым мячам "цапель". "Атланта" стала сотой командой в карьере аргентинца, в воротах которой он сумел расписаться, об этом пишет Opta.

Отметим, что украинский защитник "Интера" Сергей Кривцов также вышел в старте и был заменен на 73-й минуте поединка. Самого Месси заменили через 5 минут после того, как поле покинул Кривцов.

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В статье: Лионель Месси Атланта Юнайтед Интер Майами
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