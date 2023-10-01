Месси и Бекхэм хотят, чтобы Лука Модрич продолжил карьеру в Интер Майами

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, а также совладелец этого клуба Дэвид Бекхэм хотят, чтобы полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продолжил карьеру в МЛС. Об этом рассказал бывший нападающий и спортивный директор "Реала" Предраг Миятович.

"Модрич в МЛС? Да, он получал предложения от многих команд этой лиги, в частности лично Месси интересовался им. Лука уже встречался с Дэвидом Бекхэмом, они вместе пообедали. У него было предложение из Саудовской Аравии, но Лука пока что хочет остаться в Мадриде"

Напомним, в нынешнем сезоне испанского чемпионата Модрич принял участие в шести матчах, в которых хорват не отметился результативными действиями.