Луис Суарес допустил переход в Интер Майами

Нападающий "Гремио" Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в "Интер Майами".

"О будущем уже многое было сказано, называлось много команд, и с этим надо жить. Я поговорю со своим юристом, чтобы узнать какие возможности у меня есть. Я не хотел ничего решать, пока не завершится чемпионат Бразилии.

"Интер Майами" может стать одним из вариантов. Там выступает лучший игрок в мире и мой замечательный друг Лионель Месси, с которым я обсуждал свое будущее. Но мне пока нужно отдохнуть, а затем принять решение", - приводит слова Суареса Goal.com.