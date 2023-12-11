Луис Суарес допустил переход в Интер Майами
Уругваец признался, что может воссоединиться с Месси в МЛС
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Гремио" Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в "Интер Майами".
"О будущем уже многое было сказано, называлось много команд, и с этим надо жить. Я поговорю со своим юристом, чтобы узнать какие возможности у меня есть. Я не хотел ничего решать, пока не завершится чемпионат Бразилии.
"Интер Майами" может стать одним из вариантов. Там выступает лучший игрок в мире и мой замечательный друг Лионель Месси, с которым я обсуждал свое будущее. Но мне пока нужно отдохнуть, а затем принять решение", - приводит слова Суареса Goal.com.
В настоящее время уругваец находится на контракте с "Гремио". В начале января он станет свободным агентом.
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Ранее Суарес был признан лучшим игроком сезона в бразильской Серии А.
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