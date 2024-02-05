Тренер Интер Майами: У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра
Мартино объяснил, почему Месси пропустил товарищеский матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Херардо Мартино объяснил, почему Лионель Месси пропустил товарищеский матч.
"Интер Майами" разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга со счетом 4:1.
"Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, к нам очень хорошо относились, и мы почувствовали открытость гонконгцев.
Мы также наслаждались сегодняшним матчем, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси.
Таким было решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние игроков. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.
Мы понимаем, что фанаты по-настоящему разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели дать футболистам немного поиграть, но риск был слишком велик.
У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра, мы ожидаем какого-то улучшения, но такая ситуация наблюдается уже много дней.
У нас есть обязательства перед МЛС, в связи с которыми мы пришли к выводу, что не можем рисковать в этой игре", - сказал Мартинес.
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