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Тренер Интер Майами: У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра

MLS

Мартино объяснил, почему Месси пропустил товарищеский матч

Тренер Интер Майами: У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Херардо Мартино объяснил, почему Лионель Месси пропустил товарищеский матч.

"Интер Майами" разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга со счетом 4:1.

"Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, к нам очень хорошо относились, и мы почувствовали открытость гонконгцев.

Мы также наслаждались сегодняшним матчем, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси.

Таким было решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние игроков. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.

Мы понимаем, что фанаты по-настоящему разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели дать футболистам немного поиграть, но риск был слишком велик.

У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра, мы ожидаем какого-то улучшения, но такая ситуация наблюдается уже много дней.

У нас есть обязательства перед МЛС, в связи с которыми мы пришли к выводу, что не можем рисковать в этой игре", - сказал Мартинес.

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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами
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Источник:
scmp
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.02.2024 в 09:44
"У нас є зобов'язання перед МЛС" а що люди збірну зібрали та купу грошей відвалили за можливість побачити кращого гравця початку століття
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.02.2024 в 09:44
"У нас є зобов'язання перед МЛС" а що люди збірну зібрали та купу грошей відвалили за можливість побачити кращого гравця початку століття
sticker
Ответить
0
0

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