Наставник чемпионов MLS: Ненормально, что цветных тренеров так мало
Мнение специалиста
Major League Soccer
Главный тренер "Коламбус Крю" Уилфрид Нанси указал на недостаток расового разнообразия в тренерском цеху.
"С того момента, как я переехал в США, мне стало легче говорить о цвете моей кожи. Я первый темнокожий тренер, который выиграл титул МЛС. Здесь это вызвало ажиотаж. Все этим гордятся. В США это очень важно.
Они хотят изменить ситуацию. В последние годы были приняты законы, в том числе "правило Руни"(в соответствии с которым при поиске главного тренера клубы обязаны пригласить на собеседование хотя бы одного представителя расовых меньшинств – прим.). Но этого всё ещё недостаточно.
На протяжении многих лет я это обсуждал с Тьерри Анри. Я горжусь тем, что являюсь первым чернокожим, который выиграл чемпионат США, но в то же время мне грустно. Сейчас уже 2024 год, и эта тема больше не должна быть на слуху. Навыки никак не зависят от цвета кожи. Это ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт. Проблема по-прежнему существует" – цитирует Нанси L’Équipe.
Популярное сейчас
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Анчелотти - про Лунина: Он очень хорошо справился
- WTA. Швёнтек возглавляет рейтинг, Свитолина теряет позиции
- Интер Майами разгромил сборную звезд Гонконга в товарищеском матче. Кривцов сыграл 30 минут
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Комментарии 1