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Наставник чемпионов MLS: Ненормально, что цветных тренеров так мало

MLS

Мнение специалиста

Наставник чемпионов MLS: Ненормально, что цветных тренеров так мало

Major League Soccer

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Главный тренер "Коламбус Крю" Уилфрид Нанси указал на недостаток расового разнообразия в тренерском цеху.

"С того момента, как я переехал в США, мне стало легче говорить о цвете моей кожи. Я первый темнокожий тренер, который выиграл титул МЛС. Здесь это вызвало ажиотаж. Все этим гордятся. В США это очень важно.

Они хотят изменить ситуацию. В последние годы были приняты законы, в том числе "правило Руни"(в соответствии с которым при поиске главного тренера клубы обязаны пригласить на собеседование хотя бы одного представителя расовых меньшинств – прим.). Но этого всё ещё недостаточно.

На протяжении многих лет я это обсуждал с Тьерри Анри. Я горжусь тем, что являюсь первым чернокожим, который выиграл чемпионат США, но в то же время мне грустно. Сейчас уже 2024 год, и эта тема больше не должна быть на слуху. Навыки никак не зависят от цвета кожи. Это ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт. Проблема по-прежнему существует" – цитирует Нанси L’Équipe.

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МЛС
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
05.02.2024 в 11:02
Красьте їх як яйця
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
05.02.2024 в 11:02
Красьте їх як яйця
Ответить
0
0

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