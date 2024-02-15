Суарес завершит карьеру в Интер Майами
Это мой последний клуб (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Луис Суарес объявил, что "Интер Майами" станет последним клубом в его карьере.
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"Интер Майами" станет последним клубом в моей карьере. Здесь я уйду на пенсию... Не знаю когда, но решено, что это мой последний клуб".
Суарес присоединился к "Интер Майами" 1-го января 2024 года из "Гремиу" как свободный агент.
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