Суарес завершит карьеру в Интер Майами

Нападающий Луис Суарес объявил, что "Интер Майами" станет последним клубом в его карьере.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Интер Майами" станет последним клубом в моей карьере. Здесь я уйду на пенсию... Не знаю когда, но решено, что это мой последний клуб".

Суарес присоединился к "Интер Майами" 1-го января 2024 года из "Гремиу" как свободный агент.

Читайте такжеТренер Интер Майами: У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра