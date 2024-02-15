  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Суарес завершит карьеру в Интер Майами
В тренде

Суарес завершит карьеру в Интер Майами

MLS
Обновлено

Это мой последний клуб (с)

Суарес завершит карьеру в Интер Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий Луис Суарес объявил, что "Интер Майами" станет последним клубом в его карьере.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Интер Майами" станет последним клубом в моей карьере. Здесь я уйду на пенсию... Не знаю когда, но решено, что это мой последний клуб".

Суарес присоединился к "Интер Майами" 1-го января 2024 года из "Гремиу" как свободный агент.

Читайте такжеТренер Интер Майами: У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра

По теме
yellow-arrow
Китайские СМИ обвинили Лионеля Месси в попытке унизить Гонконг и Пекин
yellow-arrow
Денис Костышин: В Эль-Пасо я жил у Мексики, там очень бандитский регион
yellow-arrow
Наставник чемпионов MLS: Ненормально, что цветных тренеров так мало
Луис Суарес Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости