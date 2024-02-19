Клуб MLS заинтересовался тренером штаба Манчестер Юнайтед

Клуб MLS "Миннесота Юнайтед" заинтересовался тренером штаба "МЮ" Эриком Рэмзи.

По информации Фабрицио Романо, 31-летний Рамзи является главным кандидатом на должность главного тренера. Сейчас переговоры между сторонами еще продолжаются.

Напомним, что Эрик присоединился к штабу "Манчестер Юнайтед" в июле 2021 года.

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