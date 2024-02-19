Клуб MLS заинтересовался тренером штаба Манчестер Юнайтед
Эрик Рэмзи может возглавить клуб MLS
twitter.com/FabrizioRomano
Клуб MLS "Миннесота Юнайтед" заинтересовался тренером штаба "МЮ" Эриком Рэмзи.
По информации Фабрицио Романо, 31-летний Рамзи является главным кандидатом на должность главного тренера. Сейчас переговоры между сторонами еще продолжаются.
Напомним, что Эрик присоединился к штабу "Манчестер Юнайтед" в июле 2021 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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