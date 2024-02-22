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Интер Майами победил в первом матче сезона МЛС. Известно, как сыграл Кривцов в компании звездных Месси и Суареса

MLS
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Удачный дебют Суареса

Интер Майами победил в первом матче сезона МЛС. Известно, как сыграл Кривцов в компании звездных Месси и Суареса

Inter Miami CF

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"Интер Майами" обыграл "Реал Солт Лейк" (2:0) в 1-м туре МЛС.

Луис Суарес сделал голевую передачу в дебютном матче за "Интер Майами". 37-летний форвард отдал результативный пас на 83-й минуте. На 90-й минуте уругваец был заменен.

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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси также отметился в этом матче ассистом. Украинский защитник Сергей Кривцов отыграл весь матч в основном составе.

Голы: 1:0 - 39 Тейлор, 2:0 - 83 Гомес.

Интер Майами: Келлендер, Эдлин, Кривцов, Авилес (Аллен, 77), Альба, Бускетс (Сандерленд, 84), Грессель (Мота, 77), Гомес, Тейлор (Руис, 76), Месси, Суарес (Кампана, 90).

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Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами
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Источник:
InterMiamiCF
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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