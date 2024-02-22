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Жорди Альба: Я не устаю от побед, хочу продолжать соревноваться и побеждать

MLS

Испанец счастлив в Майами

Жорди Альба: Я не устаю от побед, хочу продолжать соревноваться и побеждать

Miami

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Жорди Альба рассказал, почему решил перейти в "Интер Майами".

"Я не устаю от побед. Я хочу продолжать соревноваться и побеждать. Я не приехал бы сюда, если бы не был так вдохновлен. Я не играл бы в футбол, а остался бы дома, в Барселоне.

Возможность [приехать в МЛС] была очень заманчивой. Кроме того, я хотел вернуться к Лео [Месси] и Буси [Серджи Бускетсу], а теперь приехал и Луис [Суарес]. Это убедило меня принять решение", - сказал Альба в интервью CBS Sports.

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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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