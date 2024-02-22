Жорди Альба: Я не устаю от побед, хочу продолжать соревноваться и побеждать
Испанец счастлив в Майами
Miami
Жорди Альба рассказал, почему решил перейти в "Интер Майами".
"Я не устаю от побед. Я хочу продолжать соревноваться и побеждать. Я не приехал бы сюда, если бы не был так вдохновлен. Я не играл бы в футбол, а остался бы дома, в Барселоне.
Возможность [приехать в МЛС] была очень заманчивой. Кроме того, я хотел вернуться к Лео [Месси] и Буси [Серджи Бускетсу], а теперь приехал и Луис [Суарес]. Это убедило меня принять решение", - сказал Альба в интервью CBS Sports.
Читайте также МЛС находится в поисках звёздного игрока а-ля Месси
По теме
Оцените этот материал:
Источник:goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- ЛНЗ - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Изобретательно. Месси технично пробросил мяч над травмированным футболистом. Видео
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн