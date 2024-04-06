Владелец Интер Майами назвал минимальный доход, который Месси получит за сезон
Лео присоединился к американской команде летом и положительно повлиял на клубную экономику
CNN
Еще недавно коллектив из Флориды могли знать преимущественно благодаря Дэвиду Бекхэму. Но привлечение одного из лучших футболистов в истории начало новый этап в развитии амбициозного участника MLS.
Владелец "Интера" Хорхе Мас сообщил, что аргентинец получит за сезон минимум 50-60 миллионов долларов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте также: Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола
Конечная сумма зависит от персональных сделок нападающего с брендами Adidas и Apple. Предприниматель подчеркнул, что уже за первые 6 месяцев пребывания Лео в клубе прибыль выросла вдвое до 118 млн. долларов. Руководство ожидает, что в дальнейшем этот показатель превысит отметку в 200 млн.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Forbes
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
06.04.2024 в 22:22
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Верес переехал Оболонь и обошел пивоваров. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Первая лига. Карпаты – Мариуполь 3:1. Волевая победа лидера
- Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон
- Технический директор Монако может присоединиться к клубу MLS - Инсайдер
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2