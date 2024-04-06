Владелец Интер Майами назвал минимальный доход, который Месси получит за сезон

Еще недавно коллектив из Флориды могли знать преимущественно благодаря Дэвиду Бекхэму. Но привлечение одного из лучших футболистов в истории начало новый этап в развитии амбициозного участника MLS.

Владелец "Интера" Хорхе Мас сообщил, что аргентинец получит за сезон минимум 50-60 миллионов долларов.

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Конечная сумма зависит от персональных сделок нападающего с брендами Adidas и Apple. Предприниматель подчеркнул, что уже за первые 6 месяцев пребывания Лео в клубе прибыль выросла вдвое до 118 млн. долларов. Руководство ожидает, что в дальнейшем этот показатель превысит отметку в 200 млн.