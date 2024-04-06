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Владелец Интер Майами назвал минимальный доход, который Месси получит за сезон

MLS
Обновлено

Лео присоединился к американской команде летом и положительно повлиял на клубную экономику

Владелец Интер Майами назвал минимальный доход, который Месси получит за сезон

CNN

Новина українською

Еще недавно коллектив из Флориды могли знать преимущественно благодаря Дэвиду Бекхэму. Но привлечение одного из лучших футболистов в истории начало новый этап в развитии амбициозного участника MLS.

Владелец "Интера" Хорхе Мас сообщил, что аргентинец получит за сезон минимум 50-60 миллионов долларов.

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Конечная сумма зависит от персональных сделок нападающего с брендами Adidas и Apple. Предприниматель подчеркнул, что уже за первые 6 месяцев пребывания Лео в клубе прибыль выросла вдвое до 118 млн. долларов. Руководство ожидает, что в дальнейшем этот показатель превысит отметку в 200 млн.

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
Forbes
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
06.04.2024 в 22:22
Ага, а ще й куплять йому перемогу на Копа Америка, який пройде за дивним збігом обставин - саме в США. Мессі то ще махінатор.
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Комментарии 2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
06.04.2024 в 22:22
Ага, а ще й куплять йому перемогу на Копа Америка, який пройде за дивним збігом обставин - саме в США. Мессі то ще махінатор.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
06.04.2024 в 22:30
Тому що ЧС2022, який проходив в Катарі, Мессі виграв, граючи саме в ПСЖ, який належить саме катарцям і якось все дивно співпало.
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