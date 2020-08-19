Лига наций УЕФА
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Без Кумана и де Лигта: Нидерланды объявили расширенную заявку на Лигу Наций
Много хороших игроков
Сборная Нидерландов, которая временно находится без главного тренера, объявила заявку на матчи Лиги Наций
Отметим, что помимо главного тренера, не попал в расширенный список звездный Матейс де Лигт. Защитник "Ювентуса" не так давно перенес операцию и пропустит около трех месяцев.
???? | De voorlopige Oranjeselectie bestaat uit 32 spelers: https://t.co/ddqZI1tLjm.#NEDPOL #NEDITA #TheNewWave pic.twitter.com/Io8zQBBH4O— OnsOranje (@OnsOranje) August 19, 2020
Нидерланды сыграют в одной группе с Италией, Польшей и Боснией и Герцоговиной.
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