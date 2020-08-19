Без Кумана и де Лигта: Нидерланды объявили расширенную заявку на Лигу Наций

Сборная Нидерландов, которая временно находится без главного тренера, объявила заявку на матчи Лиги Наций

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Отметим, что помимо главного тренера, не попал в расширенный список звездный Матейс де Лигт. Защитник "Ювентуса" не так давно перенес операцию и пропустит около трех месяцев.

Нидерланды сыграют в одной группе с Италией, Польшей и Боснией и Герцоговиной.