  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Без Кумана и де Лигта: Нидерланды объявили расширенную заявку на Лигу Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Кумана и де Лигта: Нидерланды объявили расширенную заявку на Лигу Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Много хороших игроков

Без Кумана и де Лигта: Нидерланды объявили расширенную заявку на Лигу Наций
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Нидерландов, которая временно находится без главного тренера, объявила заявку на матчи Лиги Наций

Читайте такжеФедерация футбола Нидерландов получит компенсацию от Барселоны за переход Кумана

Отметим, что помимо главного тренера, не попал в расширенный список звездный Матейс де Лигт. Защитник "Ювентуса" не так давно перенес операцию и пропустит около трех месяцев.

Нидерланды сыграют в одной группе с Италией, Польшей и Боснией и Герцоговиной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Рональд Куман Натан Аке Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...