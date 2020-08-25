Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три игрока МЮ вызваны в сборную Англии на матчи Лиги наций
Также в заявку попал и Санчо
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды на предстоящие матчи Лиги наций. Англичанам предстоит сыграть с Исландией и Данией.
Вратари: Хендерсон, Пикфорд, Поуп.
Защитники: Александер-Арнольд, Дайер, Гомес, Кин, Магуайр, Мингс, Триппьер, Уокер.
Полузащитники: Фоден, Маунт, Филлипс, Райс, Уорд-Проуз, Уинкс.
Нападающие: Абрахам, Гринвуд, Ингс, Кейн, Рэшфорд, Санчо, Стерлинг.
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