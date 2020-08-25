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Лига наций УЕФА

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Три игрока МЮ вызваны в сборную Англии на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Также в заявку попал и Санчо

Три игрока МЮ вызваны в сборную Англии на матчи Лиги наций
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды на предстоящие матчи Лиги наций. Англичанам предстоит сыграть с Исландией и Данией.

Вратари: Хендерсон, Пикфорд, Поуп.

Защитники: Александер-Арнольд, Дайер, Гомес, Кин, Магуайр, Мингс, Триппьер, Уокер.

Полузащитники: Фоден, Маунт, Филлипс, Райс, Уорд-Проуз, Уинкс.

Нападающие: Абрахам, Гринвуд, Ингс, Кейн, Рэшфорд, Санчо, Стерлинг.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Маркус Рашфорд Национальная сборная Англии Трент Александер-Арнольд Джейдон Санчо Мейсон Гринвуд
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