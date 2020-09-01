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Лидер Вулвз и игрок сборной Испании сдал положительный тест на COVID и может не сыграть с Украиной

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Речь об Адама Траоре

Лидер Вулвз и игрок сборной Испании сдал положительный тест на COVID и может не сыграть с Украиной
Новина українською

Полузащитник английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Испанское издание Marca сообщает, что 24-летнего хавбека тестировали в расположении национальной сборной Испании.

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Отметим, что это уже второй положительный тест в национальной команде после полузащитника "Реала Сосьедада" Микеля Ойарсабаля.

Вполне вероятно, что оба исполнителя не смогут продолжить работу со сборной Испании и сыграть в предстоящих матчах Лиги нации против сборной Украины и Германии. Тем не менее, Траоре предстоит сдать второй тест на коронавирус. Если результат тестирования будет отрицательным, то хавбек сможет вернуться в расположение сборной.

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В статье: Украина Германия Испания Вулверхэмптон Лига Наций Адама Траоре Микель Оярсабаль
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Источник:
Marca

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