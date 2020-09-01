Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Вулвз и игрок сборной Испании сдал положительный тест на COVID и может не сыграть с Украиной
Речь об Адама Траоре
Полузащитник английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Испанское издание Marca сообщает, что 24-летнего хавбека тестировали в расположении национальной сборной Испании.
Отметим, что это уже второй положительный тест в национальной команде после полузащитника "Реала Сосьедада" Микеля Ойарсабаля.
Вполне вероятно, что оба исполнителя не смогут продолжить работу со сборной Испании и сыграть в предстоящих матчах Лиги нации против сборной Украины и Германии. Тем не менее, Траоре предстоит сдать второй тест на коронавирус. Если результат тестирования будет отрицательным, то хавбек сможет вернуться в расположение сборной.
Новости по теме
- 23:56 Зарубежные Вулверхэмптон – Севилья 0:1. Счастливый 13-й угловой принес Севилье полуфинал
- 10:30 Зарубежные Итоги сезона в АПЛ, прогнозы на кампанию-2020/21, шансы Ярмоленко и Зинченко. Подкаст №31
- 12:00 Зарубежные От Бернарду Силвы до Осимхена: как бывший помощник Моуриньо взломал футбольный рынок