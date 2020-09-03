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Криштиану Роналду может пропустить предстоящие матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

У игрока инфекция

Криштиану Роналду может пропустить предстоящие матчи Лиги наций
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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду проходит лечение из-за инфекции в пальце на правой ноге. 35-летний португалец занимался в спортзале, а 3 сентября пропустил утренний тренировочный процесс. Форвард проходит курс лечения антибиотиками, а тренерский штаб постоянно следит за здоровьем Роналду, сообщает Федерация футбола Португалии.

Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций. Национальная команда встретится с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября). Вопрос об участии нападающего в этих играх будет решаться позже.

В сезоне-2019/2020 Роналду провёл 57 матчей, забил 50 мячей и отдал пять результативных передач. В составе национальной команды Криштиану выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.

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В статье: Криштиану Роналду сборная Португалии Лига Наций
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.09.2020 в 17:02
Понятное дело. Играть предстоит с крепкими командами. Это не Фарреры с Литвой, где можно одной левой пополнить свою статистику.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.09.2020 в 17:47
дуріане скажи оленю ти дійсно хворий РОНАЛДОФОБІЄЮ чи лише прикидаєшся повним клінічним ідіотом котрий реагує на усе, що пов'язане з CR7... відповідь чекаю - аргументовану й змістовну, адже даріан кларк з Шепетівки вважає, що лише його дописи на форумі змістовні, об'єктивні, з безліччю правдивих аргументів та фактів
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Algrab (Костопiль)
03.09.2020 в 18:21
дурний зомбований монреальський олень.
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