Криштиану Роналду может пропустить предстоящие матчи Лиги наций

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду проходит лечение из-за инфекции в пальце на правой ноге. 35-летний португалец занимался в спортзале, а 3 сентября пропустил утренний тренировочный процесс. Форвард проходит курс лечения антибиотиками, а тренерский штаб постоянно следит за здоровьем Роналду, сообщает Федерация футбола Португалии.

Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций. Национальная команда встретится с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября). Вопрос об участии нападающего в этих играх будет решаться позже.

В сезоне-2019/2020 Роналду провёл 57 матчей, забил 50 мячей и отдал пять результативных передач. В составе национальной команды Криштиану выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.