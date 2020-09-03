Германия - Испания. Сане и Ферран Торрес сыграю с первых минут

Помимо Швейцарии, в группу сборной Украины в Лиге Наций, также попали Германия и Испания. Сегодня они проведут очный матч.

Наставники определились со стартовыми составами. До начала встречи Луис Энрике потерял Адама Траоре и Марко Асенсио, так что тренеру приходилось искать им альтернативу.

Германия: Трапп - Джан, Зюле, Рюдигер - Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс - Сане, Вернер, Дракслер

Испания: Де Хеа - Карвахаль, Пау Торрес, Рамос, Гайя - Бускетс, Руис, Тьяго - Ферран Торрес, Навас, Родриго