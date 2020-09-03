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Германия - Испания. Сане и Ферран Торрес сыграю с первых минут

Лига наций УЕФА
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Будущие соперники Украины

Германия - Испания. Сане и Ферран Торрес сыграю с первых минут
UA-Футбол
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Помимо Швейцарии, в группу сборной Украины в Лиге Наций, также попали Германия и Испания. Сегодня они проведут очный матч.

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Наставники определились со стартовыми составами. До начала встречи Луис Энрике потерял Адама Траоре и Марко Асенсио, так что тренеру приходилось искать им альтернативу.

Германия: Трапп - Джан, Зюле, Рюдигер - Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс - Сане, Вернер, Дракслер

Испания: Де Хеа - Карвахаль, Пау Торрес, Рамос, Гайя - Бускетс, Руис, Тьяго - Ферран Торрес, Навас, Родриго

Начало поединка в 21:45. Текстовый онлайн читайте на нашем сайте.

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В статье: Германия Испания Лига Наций
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