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Германия - Испания. Сане и Ферран Торрес сыграю с первых минут
Будущие соперники Украины
Помимо Швейцарии, в группу сборной Украины в Лиге Наций, также попали Германия и Испания. Сегодня они проведут очный матч.
Наставники определились со стартовыми составами. До начала встречи Луис Энрике потерял Адама Траоре и Марко Асенсио, так что тренеру приходилось искать им альтернативу.
Германия: Трапп - Джан, Зюле, Рюдигер - Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс - Сане, Вернер, Дракслер
Испания: Де Хеа - Карвахаль, Пау Торрес, Рамос, Гайя - Бускетс, Руис, Тьяго - Ферран Торрес, Навас, Родриго
Начало поединка в 21:45. Текстовый онлайн читайте на