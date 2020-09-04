Главный тренер Швейцарии: Украина наочно продемонстрировала, почему у нее такие блестящие результаты

После стартового поединка Лиги наций-2020/2021 Украина - Швейцария (2:1) главный тренер нашего соперника Владимир Петкович принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции.

Хочу поздравить сборную Украины с победой, - сказал Владимир Петкович. - Впрочем, я очень доволен игрой своей команды в первые 30 минут, перед тем, как нам забили гол.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и сумели отыграться еще до перерыва.