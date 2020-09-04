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Главный тренер Швейцарии: Украина наочно продемонстрировала, почему у нее такие блестящие результаты

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Была поспешность у ворот соперника

Главный тренер Швейцарии: Украина наочно продемонстрировала, почему у нее такие блестящие результаты
Новина українською

После стартового поединка Лиги наций-2020/2021 Украина - Швейцария (2:1) главный тренер нашего соперника Владимир Петкович принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции.

Хочу поздравить сборную Украины с победой, - сказал Владимир Петкович. - Впрочем, я очень доволен игрой своей команды в первые 30 минут, перед тем, как нам забили гол.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и сумели отыграться еще до перерыва.

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Во втором тайме интенсивность игры упала. Мы защищались, у нас были неплохие переходы из одной фазы в другую, но, к сожалению, мы проиграли.

Я не принимаю поражения, буду плохо спать, но уверяю, мы будем стараться показывать лучшие результаты

Какая-то поспешность у ворот соперника помешала нам развить успех. Сборная Украины наглядно продемонстрировала сегодня, почему у нее в последнее время такие блестящие результаты.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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nabo34
04.09.2020 в 10:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.09.2020 в 08:32
Босниец так саркастично улыбался и со снисхождением Шеву после игры приобнял, будто они 5-0 выиграли
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