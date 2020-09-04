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Главный тренер Швейцарии: Украина наочно продемонстрировала, почему у нее такие блестящие результаты
Была поспешность у ворот соперника
После стартового поединка Лиги наций-2020/2021
Хочу поздравить сборную Украины с победой, - сказал Владимир Петкович. - Впрочем, я очень доволен игрой своей команды в первые 30 минут, перед тем, как нам забили гол.
Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и сумели отыграться еще до перерыва.
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Во втором тайме интенсивность игры упала. Мы защищались, у нас были неплохие переходы из одной фазы в другую, но, к сожалению, мы проиграли.
Я не принимаю поражения, буду плохо спать, но уверяю, мы будем стараться показывать лучшие результаты
Какая-то поспешность у ворот соперника помешала нам развить успех. Сборная Украины наглядно продемонстрировала сегодня, почему у нее в последнее время такие блестящие результаты.