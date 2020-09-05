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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Сергей Бойко рассудит Албанию и Литву

Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Наций
Новина українською

43-летний украинский арбитр Сергей Бойко обслужит матч 2-го тура Лиги наций между Албанией и Литвой, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощниками 43-летнего Бойко будут Владимир Володин и Андрей Скрипка. Четвертый судья – Евгений Арановский.

Игра пройдет в Тиране в понедельник, 7 сентября.

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В статье: Сергей Бойко Албания Литва
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