Лига наций УЕФА
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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Наций
Сергей Бойко рассудит Албанию и Литву
43-летний украинский арбитр Сергей Бойко обслужит матч 2-го тура Лиги наций между Албанией и Литвой, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощниками 43-летнего Бойко будут Владимир Володин и Андрей Скрипка. Четвертый судья – Евгений Арановский.
Игра пройдет в Тиране в понедельник, 7 сентября.
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