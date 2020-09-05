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Лига Наций. Грузия минимально обыграла Эстонию на выезде
Единственный гол забил Качарава
В матче Лиги Наций дивизиона С сборная Грузии на выезде минимально победила команду Эстонии со счетом 1:0.
Единственный и победный гол в этой встрече забил форвард гостей Ника Качарава. Сначала были подозрения, что мяч попал в ворота от защитника эстонцев и черниговской "Десны" Йоонаса Тамма, но в протоколе матча гол записан именно на грузинского игрока.
Видео гола сборной Грузии
Лига наций
Группа C2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения
5 сентября 2020, А Ле Кок Арена
Эстония - Грузия 0:1
Гол: Качарава 32
Арбитр встречи: Донатас Румшас