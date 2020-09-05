Лига Наций. Грузия минимально обыграла Эстонию на выезде

В матче Лиги Наций дивизиона С сборная Грузии на выезде минимально победила команду Эстонии со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в этой встрече забил форвард гостей Ника Качарава. Сначала были подозрения, что мяч попал в ворота от защитника эстонцев и черниговской "Десны" Йоонаса Тамма, но в протоколе матча гол записан именно на грузинского игрока.

Видео гола сборной Грузии

Лига наций

Группа C2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

5 сентября 2020, А Ле Кок Арена

Эстония - Грузия 0:1

Гол: Качарава 32

Арбитр встречи: Донатас Румшас