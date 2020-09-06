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Уэльс - Болгария 1:0. Драконы вырывают победу в концовке. Видеообзор матча

Лига наций УЕФА
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Нико Уильямс приносит победу Уэльсу на пятой добавленной минуте

Уэльс - Болгария 1:0. Драконы вырывают победу в концовке. Видеообзор матча
Новина українською

В матче Лиги Наций дивизиона B сборная Уэльса героически вырывает победу в Болгарии. "Драконы" одержали минимальную победу со счетом 1:0, единственный гол во встрече забил Нико Уильямс на 90+5 минуте.

Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
Уэльс
2 2 0 0 2 0 2 6
Финляндия
2 1 0 1 1 1 0 3
Ирландия
2 0 1 1 1 2 -1 1
Болгария
2 0 1 1 1 2 -1 1

Лига наций

Группа B4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

6 сентября 2020, Кардифф Сити Стэдиум

Уэльс - Болгария 1:0

Гол: Нико Уильямс 90+5

Болгария: Георгиев - Димитров, Сисиньо, Недялков - Краев, Костадинов, Неделев, Иванов, Карабельев - Горанов, Карагарен.
Запасные: Ковачев, Попов, Делев, Галабов, Иса, Цветков, Луков, Илиев, Работов, Попов, Крастев, Михайлов.

Уэльс: Хеннесси - Робертс, Дэвис, Локьер, Ампаду - Бэйл, Джеймс, Смит, Брукс, Моррелл - Мур.
Запасные: Лоуренс, Уильямс, Уилсон, Дэвис, Матондо, Волкс, Робсон-Кану, Уильямс, Кабанго, Уорд, Гантер, Левитт.

Главный судья: Фабиу Вериссиму

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В статье: Лига Наций Сборная Уэльса сборная Болгарии
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