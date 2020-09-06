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Уэльс - Болгария 1:0. Драконы вырывают победу в концовке. Видеообзор матча
Нико Уильямс приносит победу Уэльсу на пятой добавленной минуте
В матче Лиги Наций дивизиона B сборная Уэльса героически вырывает победу в Болгарии. "Драконы" одержали минимальную победу со счетом 1:0, единственный гол во встрече забил Нико Уильямс на 90+5 минуте.
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Лига наций
Группа B4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария
6 сентября 2020, Кардифф Сити Стэдиум
Уэльс - Болгария 1:0
Гол: Нико Уильямс 90+5
Болгария: Георгиев - Димитров, Сисиньо, Недялков - Краев, Костадинов, Неделев, Иванов, Карабельев - Горанов, Карагарен.
Запасные: Ковачев, Попов, Делев, Галабов, Иса, Цветков, Луков, Илиев, Работов, Попов, Крастев, Михайлов.
Уэльс: Хеннесси - Робертс, Дэвис, Локьер, Ампаду - Бэйл, Джеймс, Смит, Брукс, Моррелл - Мур.
Запасные: Лоуренс, Уильямс, Уилсон, Дэвис, Матондо, Волкс, Робсон-Кану, Уильямс, Кабанго, Уорд, Гантер, Левитт.
Главный судья: Фабиу Вериссиму