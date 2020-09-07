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Кроос: Когда ты можешь взять 6 очков, но в итоге тебе достается всего 2, то ты немного разочарован

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Логичный Тони

Кроос: Когда ты можешь взять 6 очков, но в итоге тебе достается всего 2, то ты немного разочарован
Новина українською

Капитан национальной сборной Германии Тони Кроос дал свой комментарий после матча Лиги наций со Швейцарией (1:1). Цитирует лидера Бундестим пресс-служба УЕФА.

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"К нашему большому сожалению, матч оказался немного похожим на игру с Испанией (1:1). Мы должны лучше выходить из-под агрессивного прессинга соперника – следовательно, нам нужно поработать над этим, нужны исполнители, которые способны держать мяч даже в условиях давления".

"Мы совершаем слишком много потерь в атаке, это и привело к пропущенному голу. Когда ты можешь взять 6 очков, но в итоге тебе достается всего 2, то ты немного разочарован".

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В статье: Германия Тони Кроос Испания Лига Наций
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 13:42
Во оторвутся в следующей игре!!
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