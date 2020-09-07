Кроос: Когда ты можешь взять 6 очков, но в итоге тебе достается всего 2, то ты немного разочарован

Капитан национальной сборной Германии Тони Кроос дал свой комментарий после матча Лиги наций со Швейцарией (1:1). Цитирует лидера Бундестим пресс-служба УЕФА.

"К нашему большому сожалению, матч оказался немного похожим на игру с Испанией (1:1). Мы должны лучше выходить из-под агрессивного прессинга соперника – следовательно, нам нужно поработать над этим, нужны исполнители, которые способны держать мяч даже в условиях давления".

"Мы совершаем слишком много потерь в атаке, это и привело к пропущенному голу. Когда ты можешь взять 6 очков, но в итоге тебе достается всего 2, то ты немного разочарован".