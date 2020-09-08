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Почти голливудский сценарий. Чехия - Шотландия 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Чехия - Шотландия, Лига Наций, 7 сентября 2020

Почти голливудский сценарий. Чехия - Шотландия 1:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

История этого матча захватывает. Собственно, он мог и не состояться. Еще в субботу утром было известно, что УЕФА согласился его перенести, поскольку в составе чешской команды выявлен инфицированный коронавирусом. Но Чешская ассоциация пошла на решительный шаг - собрала совершенно новую команду (основа пошла на самоизоляцию) с новым тренером (возглавляет юниоров). Да еще и звали игроков, которые выступают преимущественно в регионе Моравия, где должен был состояться матч с Шотландией.

Интересно, что среди 23-х новичков опыт выступлений в сборной был только у двоих. Однако это не помешало Чехии выступить очень достойно. Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте, но не удержали преимущество. Шотландия отыгралась в первом тайме, а во втором забила с пенальти. Стоит заметить, что Чехия нанесла в три раза больше ударов по воротам соперника. Не хватило только реализации. Тем не менее, решимость ассоциации и готовность футболистов заслуживают большого уважения.

Вашему вниманию видео обзор матча дивизиона В Лиги Наций Чехия - Шотландия.

Лига Наций. Дивизион В. Второй тур
Чехия - Шотландия 1:2
Голы: Печек 12 - Дайкс 27 Кристи 52, пен.

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В статье: Чехия Шотландия Лига Наций коронавирус
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