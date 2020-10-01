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Лига наций УЕФА

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Официально: УЕФА одобрил возвращение болельщиков на трибуны

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Наконец-то

Официально: УЕФА одобрил возвращение болельщиков на трибуны
UA-Футбол
Новина українською

УЕФА вновь разрешает проводить матчи со зрителями. Об этом сказано на официальном сайте организации.

После успешного матча за Суперкубок УЕФА, теперь стадионы будут открыты и на еврокубковых играх, а также на Лиге Наций.

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Допуск болельщиков на трибуны и максимальное количество посетителей стадиона будут зависеть от решений местных властей. Матчи под эгидой УЕФА не могут играться со зрителями в тех странах, где власти это запрещают.

Лимит в 30% от общей вместимости стадиона может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже. В этом случае учитывается тот лимит, который установлен на национальном уровне.

Отметим, что трибуны будут открыты уже на следующей неделе на матчах национальных сборных.

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В статье: Лига чемпионов Лига Наций
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Комментарии (8)
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 21:24
30% для НСК это около 20к болельщиков на кажую игру, лишь бы к тому времени в самом Киеве не была полная торба с вирусом.
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+1
0
mizu (Южноукраїнськ)
01.10.2020 в 20:58
Ультрас ДК не повертати. Знову штраф зароблять.
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+4
0
avatar
scorpius (Ck)
01.10.2020 в 21:25
Полярные совы должны лететь на север)
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.10.2020 в 20:19
Ещё не хватало такую ЛЧ пропустить!
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+4
-1
Sneg SD (Умань)
01.10.2020 в 20:18
Это хорошо!!! Можно будет Юве, Реал и Барсу посмотреть
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 20:39
Тільки Реал можна
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+1
-6
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 20:11
С таким жребием как нашим командам, то нам ОЧЕНЬ надо чтоб в Киеве были болельщики на играх!!
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+5
0
royalstas (Вінниця)
01.10.2020 в 20:17
З таким міським управлянням то червона зона і матчі без глядачів більш реальні....
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+6
-1


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