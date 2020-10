Официально: УЕФА одобрил возвращение болельщиков на трибуны

УЕФА вновь разрешает проводить матчи со зрителями. Об этом сказано на официальном сайте организации.

После успешного матча за Суперкубок УЕФА, теперь стадионы будут открыты и на еврокубковых играх, а также на Лиге Наций.

Допуск болельщиков на трибуны и максимальное количество посетителей стадиона будут зависеть от решений местных властей. Матчи под эгидой УЕФА не могут играться со зрителями в тех странах, где власти это запрещают.

Лимит в 30% от общей вместимости стадиона может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже. В этом случае учитывается тот лимит, который установлен на национальном уровне.

