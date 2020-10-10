  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Черногория и Люксембург побеждают в своих матчах третьего тура Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черногория и Люксембург побеждают в своих матчах третьего тура Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Азербайджан и Кипр даже не забили

Черногория и Люксембург побеждают в своих матчах третьего тура Лиги наций
UA-Футбол
Новина українською

День Лиги наций сегодня открывали поединки группы 1 в Лиге С (номинально третий дивизион турнира). Хозяева встреч - Люксембург и Черногория - выиграли, укрепив лидерство в таблице.

Черногорцы с максимальным результатом и всё ещё без пропущенных голов занимают первую строчку. Люксембург с Жерсоном Родригесом, который сегодня отыграл весь матч, идёт за спиной с трёхочковым отставанием.

13 октября Черногория и Люксембург во второй раз встретятся в текущей Лиге наций и определят, кто же выйдет по итогам нынешнего розыгрыша в Лигу В.

Люксембург - Кипр 2:0
Голы: Синани 12, Синани 26

Черногория - Азербайджан 2:0
Голы: Йоветич 9, Иванович 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Азербайджан Кипр Люксембург Черногория
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...