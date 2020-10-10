Черногория и Люксембург побеждают в своих матчах третьего тура Лиги наций

День Лиги наций сегодня открывали поединки группы 1 в Лиге С (номинально третий дивизион турнира). Хозяева встреч - Люксембург и Черногория - выиграли, укрепив лидерство в таблице.

Черногорцы с максимальным результатом и всё ещё без пропущенных голов занимают первую строчку. Люксембург с Жерсоном Родригесом, который сегодня отыграл весь матч, идёт за спиной с трёхочковым отставанием.

13 октября Черногория и Люксембург во второй раз встретятся в текущей Лиге наций и определят, кто же выйдет по итогам нынешнего розыгрыша в Лигу В.

Люксембург - Кипр 2:0

Голы: Синани 12, Синани 26

Черногория - Азербайджан 2:0

Голы: Йоветич 9, Иванович 72