Санжар: Украине понадобится концентрация и собранность, чтобы добиться успеха с Германией

Экс-наставник "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар дал свой комментарий перед матчем Украина - Германия.

"Кадровая ситуация для сборной Украины сложная. Думаю, после тяжелого поражения в Париже от Франции, украинцам будет тяжело и с Германией. Чтобы добиться в Киеве с немцами положительного результата, нужно будет максимум концентрации, собранности.

Сыграть успешно с Германией будет сложно, но хочется, чтобы в такое тяжелое время украинцы порадовали болельщиков положительным результатом. Матч на "Олимпийском" частично будет с болельщиками, поэтому, будем надеяться, этот факт тоже придаст нашей команде в игре с Германией дополнительной мотивации", - приводит слова тренера Meta-ratings.com.ua.

Начало игры - в 21:45. UA-Футбол проведет студию до и после матча, а также проведет аудио комментарий поединка.

Студия до матча

Студия после матча

Аудио комментарий матча