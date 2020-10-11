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Йоахим Лев: Результат матча справедлив
Также похвалил Андрея Шевченко
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над Украиной.
"Это был очень интенсивный матч со стороны обеих команд. В обоих составах есть хорошие игроки. Андрей Шевченко за последние годы сделал отличную команду. Украина быстра, с техникой. Сегодня у украинской сборной была хорошая защитная тактика, нам было непросто. С другой стороны, это правильно, что мы победили, ведь у нас было несколько больших моментов. Мы могли сделать счет 3:0, забить 4 гола. Так что результат справедлив.
Ошибка Бущана? Это был в чем-то ключевой момент. Счет стал 2:0 в нашу пользу. Но мы упустили еще несколько хороших возможностей. Мы могли забить 3 или 4. Вратарю немного не повезло в том моменте.
Я был доволен нашей игрой до второго гола. Мы доминировали. Наша команда долго не играла вместе, так что я считал, что нам нужно не особо менять состав, чтобы дать сыграть. Нам было сложно", - заявил немецкий специалист.
Отметим, что в Киеве Германия добыла свою первую победу в Лиге Наций.
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