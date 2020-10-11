Апокалипсис. Окончание следует… Акценты зрителя на игре Украины с Германией

Сначала был гимн в исполнении Дзидзьо. Надо отдать должное: врезал так бодро и рьяно, что буквально самого подмывало рвануть на поле и оставить там всего себя ради высокой цели. Допускаю, что кое-кто из наших игроков также мог испытывать подобное. И лично я не могу упрекнуть их в отсутствии желания и старания. Но в футболе решает не всегда это.

Если уж в прошлый раз автор не бросил в огород сборной ни единого камешка, то и сегодня вряд ли станет. Однако он хотел бы предостеречь вас от излишнего восторга, ибо ее игра сильных эмоций никак не заслуживала. Борьба – возможно, хотя это была скорее попытка бороться с тем, кто был сильнее априори.

И вновь игра был зрелищной, но вновь нашей заслуги в этом было чуть. Если у немцев моментов, которые я счел бы голевыми, было на три меньше, чем у французов, то у нас – в три раза меньше, чем в Париже. Если ограничиться реально опасными, то мы получим соотношение один к семи, не в нашу пользу. И этим единственным очевидным шансом забить гол стал пенальти.

Помимо него была лишь робкая попытка Цыганкова на 60-й минуте, тоже уже после 0:2 и десятка конкретных угроз нашим воротам. После этого, по большому счету, не было ничего, что давало бы повод надеяться на изменение результата матча. Но лицо сохранили и ладно.

Нет никаких сомнений в том, что, будь эта игра логичной, мы уступили бы с крупным счетом. Самый щадящий для нас вариант выражался бы в цифрах 0:3.

По итогу вышло, что судьба поединка решилась почти сразу же после перерыва. Можно даже говорить о том, что Германии в этом эпизоде повезло: победного гола не было бы без "горячего пирожка", который не смог удержать в своих руках Бущан. И это величайший парадокс, с оглядкой на то, как нас валтузили и утрамбовывали на протяжении битого часа игры.

Другой парадокс – личная драма кипера Украины, который не менее шести раз, что называется, спасал ее от пропущенного мяча, и, тем не менее, остался проклинаем теми, для кого одна ошибка заслонила собой все его подвиги. Говорят, у футболистов принято считать, что хороший вратарь не тот, кто выручает – тот, кто не пропускает на ровном месте.

А то, что от катастрофы нас уберег, в первую очередь, Георгий – значит, дело третье? Или реагировать на "убойные выстрелы" - тоже его обязанность? В отличие от прошлого матча, на сей раз Бущан стал главным действующим лицом. И это, уже само по себе, говорит об игре практически все.

У победителей лично на меня наибольшее впечатление произвел Клостерманн. Привычно опасен был Гнабри, которому стать героем матча помешал лишь его "антигерой". Запомнились также Дракслер и Кроос. Но в целом это был все-таки механизм – классическая бундес-машина, пусть новейшей модификации и не самого крутого качества.

Между прочим, не стоит забывать о том, что от третьего законного гола немцев нас спас израильский рефери Гринфельд, не поставивший однозначную "точку" после фола Соболя на Джане.

Более всего удручало то, что на их фоне мы смотрелись какими-то первоклассниками, частенько не знающими, что делать с мячом и, то и дело, утыкающимся в вездесущего соперника. Разница в классе не то, что бросалась в глаза – она истерически орала, напоминая о себе едва ли не на каждом шагу. В принципе, к этому нужно было быть готовым, и все же неприятно.

Поэтому остается утешаться лишь отдельными яркими мгновениями (еще раз напомню, что на 75% мы обязаны ими игре нашего вратаря), общим боевым настроем на фоне долгожданной поддержки трибун, но прежде всего – конечно же, этими обманчивыми цифрами на финальном табло. Остальное, мол, все равно забудется рано или поздно.

Ну, а те, кому этого мало, могут тешить себя иллюзиями воображаемого упущенного шанса. Которого не было вовсе. Отборолись, как смогли. Отыграли, как сумели, и как позволил соперник. Повторюсь, упрекнуть ребят не в чем. Но большего им в этот вечер было не дано. Увы и ах.

Насколько с величайшим интересом ожидал эту суперсерию против трех последних чемпионов мира, настолько же разочарован – не то слово! – тем, что она превратилась в трехсерийную экзекуцию. Нет, вы смотрите, смотрите на табло – если вам так легче, могу лишь искренне позавидовать. Но наш апокалипсис никуда не делся – он лишь временно умерил свою мощь.

И лично мне остается лишь гадать о том, как бы выглядела полноценная сборная Украины на фоне этих же соперников в нормальном футбольном сезоне. А нынче удел нашего латаного-перелатаного состава – принимать на себя град ударов и пинков, пытаясь при этом блюсти свое достоинство. Вчера это почти получилось.

С Испанией будет сложнее. И потому что она нас выносила и в лучшие времена, и потому что с нею не будет Малиновского, и потому что она мнится посолиднее той же Германии, на сегодняшний день. Так что окончание неизбежно воспоследует. Если только не случится чуда.

Что не поддается сомнению, так это то, что нашей задачей является не пропустить вперед Швейцарию. Чтобы остаться в когорте сильнейших – хоть чучелом, хоть тушкой – чтобы иметь возможность в будущем играть с ними в нормальном состоянии, а не в качестве боксерской груши.

К услугам почтенной публики, желающей излить свое негодование на того, кто пытается лишить ее последних иллюзий. Начиная с минимума звездочек над статьей и заканчивая максимумом оскорблений под нею. Если вам так будет легче – дерзайте…