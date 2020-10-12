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Украина – Испания. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок Лиги наций между сборными Украины и Испании.
К сожалению, "сине-желтые" уступили и немцам. Главная команда нашей страны отошла после шока на "Стад Де Франс", но почти без шансов проиграла Бундестим. Теперь подопечным Шевченко предстоит встреча с еще одной сильнейшей европейской сборной.
Какой план выберет Андрей Николаевич, чтобы добиться успеха в поединке с "Красной Фурией"? Есть ли еще у команды психологические ресурсы для качественного выступления в столь непростой период? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 13 октября – в 21:40 по киевскому времени.
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