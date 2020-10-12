Тренер сборной Германии ожидает непростого матча против Швейцарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал свой комментарий перед игрой против Швейцарии.

"Швейцария хорошо себя показала на последних турнирах. Эта сборная достигла элитного уровня в мировом футболе благодаря отлично проделанной работе по развитию игроков.

Швейцарцы в состоянии доставить проблемы любому сопернику. Те же испанцы во встрече с ними почти ничего не смогли создать. Надеюсь, мы сыграем более собрано и целеустремленно, чем в матче с Украиной. Также ожидаю бравого настроя в атаке", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.

Начало завтрашнего матча в 21:45. В это же время Украина сыграет против Испании.