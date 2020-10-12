  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер сборной Германии ожидает непростого матча против Швейцарии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Германии ожидает непростого матча против Швейцарии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

"Бундестим" пока не впечатляет

Тренер сборной Германии ожидает непростого матча против Швейцарии
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал свой комментарий перед игрой против Швейцарии.

"Швейцария хорошо себя показала на последних турнирах. Эта сборная достигла элитного уровня в мировом футболе благодаря отлично проделанной работе по развитию игроков.

Швейцарцы в состоянии доставить проблемы любому сопернику. Те же испанцы во встрече с ними почти ничего не смогли создать. Надеюсь, мы сыграем более собрано и целеустремленно, чем в матче с Украиной. Также ожидаю бравого настроя в атаке", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.

Читайте также“Даже против такой слабой Украины, Германия дрожала до последней секунды”. Обзор немецких СМИ после матча Лиги наций

Начало завтрашнего матча в 21:45. В это же время Украина сыграет против Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Йоахим Лев Швейцария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.10.2020 в 21:03
Швейцария возьми и выиграй........
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...