Германия - Швейцария 3:3. Два камбэка Бундестима

Пять защитников или четыре – Германия все равно очень много пропускает. Сегодня Мануэлю Нойеру трижды доводилось вынимать мяч из своих ворот, но в ответ немцам также удалось провести три мяча. Швейцария забивала свои голы благодаря слаженной командной работе и хорошему взаимопониманию, голы Германии – исключительно высокий класс Вернера, Хавертца и Гнабри.

Итак, Йоахим Лев, то ли прислушавшись к критике, то ли из собственных побуждений, решил вернуться к четверке защитников. В запасе оказался Зюле, впереди – еще один форвард. Однако игра против Швейцарии подтвердила, что вопрос не в количестве защитников, а в качестве оборонной работы.

Швейцария отдала мяч и очень удачно действовала на контратаках. Однако Nati не садились слишком низко и всегда готовы были подловить хозяев на ошибке. К примеру, на первых минутах Швейцария перехватила мяч после обрезки Гнабри, после двух-трех пасов мяч оказался у Шакири на углу вратарской, но хавбек “Ливерпуля” слишком самонадеянно пытался пробить между ног Нойеру.

Но быстрый гол швейцарцам все же удалось забить. Клостерманн неудачно вынес мяч после подачи с углового Шакири, Фройлер вернул его обратно в штрафную, и защитники сборной Германии ошиблись при создании искусственного офсайда. У Гаврановича получился идеальный удар головой.

Германия принялась давить на Швейцарию количеством и прижала гостей к воротам Зоммера. Однако моментов у Бундестима практически не было – а гостям удалось провести второй гол. Кроос потерял мяч в центре поля, затем сам же неудачно пошел в отбор и Швейцария в три касания разыграла вертикальную атаку. Гавранович – Сеферович – изящный парашютик от Фройлера – и мяч в воротах. 0:2. Бундестим даже не успел моргнуть, настолько молниеносно была разыграна эта атака.

Германия не поплыла и сразу же ответила своим мячом. Это была исключительно заслуга Тимо Вернера. Форвард “Челси” собрал на себе четверых защитников сборной Швейцарии, но при этом умудрился мягким, но точным ударом поразить ворота Зоммера.

В самом начале второго тайма Хавертц едва не забил гол-двойник Вернера, но попал в штангу. Однако многомиллионный новичок “Челси” все же не ушел с поля без гола. И снова это было исключительно индивидуальное усилие, а не какой-то проблеск командной игры Бундестима. Хавертц сам выполнил перехват на половине швейцарцев, продвинул мяч, и пробил мимо Зоммера – 2:2.

Германия не была бы Германия, если бы не привезла себе третий гол сразу после такого непросто и выстраданного мяча Хавертца. Простая разрезная передача Гаврановича на Сеферовича, форвард “Бенфики” дважды пробивал в упор, но не смог забить, мяч в итоге отскочил к тому же Гаврановичу, прошившего Нойера мощным ударом под перекладину.

Безумие на этом не закончилось. Проходит три минуты и Германия снова сравняла счет. Знакомые имена – Хавертц отправил на фланг Вернера, форвард “Челси” выполнил прострел, а Серж Гнабри забил последний гол в этом увлекательном матче пяткой.

3:3! В этой группе может произойти все, что угодно.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Испания 4 2 1 1 6-2 +4 7 2 Германия 4 1 3 0 7-6 +1 6 3 Украина 4 2 0 2 4-7 -3 6 4 Швейцария 4 0 2 2 5-7 -2 2

Лига наций, дивизион А, группа 4, четвертый тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

Германия – Швейцария 3:3

Голы: Вернер 28, Хавертц 55, Гнабри 60 – Гавранович 5, Фройлер 26, Гавранович 57

Германия: Нойер – Клостерманн, Гинтер (Джан 77), Рюдигер, Гозенс (Хальстенберг 59) – Киммих, Кроос – Горетцка, Хавертц (Дракслер 77), Гнабри – Вернер

Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Эльведи, Видмер – Шакири (Соу 65), Джака, Фройлер (Бенито 85), Цубер (Фернандеш 65) – Сеферович (Иттен 85), Гавранович (Мехмеди 75)

Предупреждения: Гозенс 36, Кроос 65 – Шер 29, Гавранович 50, Джака 51, Шер 90+4

Удаление: Шер 90+4