Успешный выход на замену. Виктор Цыганков открыл счет в матче против Испании. ВИДЕО

Сборная Украина проводит очередной матч Лиги Наций. Сегодня в соперниках - Испания.

Испанцы доминировали в первом тайме, однако "сине-желтые" сумели выдержать давление. А во втором тайме даже открыли счет - спасибо Виктору Цыганкову, который вышел на замену.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.