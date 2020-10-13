Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Успешный выход на замену. Виктор Цыганков открыл счет в матче против Испании. ВИДЕО
Выдержали давление и забили
Сборная Украина проводит очередной матч Лиги Наций. Сегодня в соперниках - Испания.
Испанцы доминировали в первом тайме, однако "сине-желтые" сумели выдержать давление. А во втором тайме даже открыли счет - спасибо Виктору Цыганкову, который вышел на замену.
Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Испания. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
- Агуэро: Месси – тотальный нытик, мы с ним как старая супружеская пара
- Роль Ахметова в трансферах Шахтера. Главный скаут рассказал, что согласовывает президент
- Апокалипсис. Окончание следует… Акценты зрителя на игре Украины с Германией
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex Sunchez
13.10.2020 в 23:35
Ответить
+2
0
Papaye (Dnipro)
14.10.2020 в 00:01
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...