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Успешный выход на замену. Виктор Цыганков открыл счет в матче против Испании. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Выдержали давление и забили

Успешный выход на замену. Виктор Цыганков открыл счет в матче против Испании. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украина проводит очередной матч Лиги Наций. Сегодня в соперниках - Испания.

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Испанцы доминировали в первом тайме, однако "сине-желтые" сумели выдержать давление. А во втором тайме даже открыли счет - спасибо Виктору Цыганкову, который вышел на замену.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Испания Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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Alex Sunchez
13.10.2020 в 23:35
Цыник норм гол забил
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+2
0
Papaye (Dnipro)
14.10.2020 в 00:01
Да и Каравэ неплохую предголевую передачу сделал
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+1
0


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