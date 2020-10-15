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Поиски Де Бура. Италия - Нидерланды 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Италия - Нидерланды, Лига Наций, 14.10.2020

Поиски Де Бура. Италия - Нидерланды 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура Лиги Наций между Италией и Нидерландами. Это был третий матч оранжевых под руководством Франка де Бура и он все еще не может добыть свою дебютную победу. Лоренцо Пеллегрини заставил голландцев отыгрываться, что они и сделали усилиями Дони ван де Бека.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Четвертый тур
Италия - Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини 16 - Ван де Бек 25

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В статье: Лоренцо Пеллегрини Донни ван де Бек Национальная сборная Италии Национальная сборная Нидерландов
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