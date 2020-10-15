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Поиски Де Бура. Италия - Нидерланды 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Италия - Нидерланды, Лига Наций, 14.10.2020
Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура Лиги Наций между Италией и Нидерландами. Это был третий матч оранжевых под руководством Франка де Бура и он все еще не может добыть свою дебютную победу. Лоренцо Пеллегрини заставил голландцев отыгрываться, что они и сделали усилиями Дони ван де Бека.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Четвертый тур
Италия - Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини 16 - Ван де Бек 25
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