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Бущан признан лучшим вратарем 4-го тура Лиги наций по версии SofaScore

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Георгий провел отличный матч

Бущан признан лучшим вратарем 4-го тура Лиги наций по версии SofaScore
Новина українською

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины впервые в истории обыграла команду Испании со счетом 1:0, а лучшим игроком поединка стал наш голкипер Георгий Бущан, который совершил 8 сейвов.

Авторитетный портал SofaScore включил 26-летнего стража в символическую сборную тура и поставил ему оценку 9,0.

Также отметим, что у Бущана третья оценка среди всех игроков. Больше получили только израильтянин Эран Захави (10,0), сделавший хет-трик в ворота Словакии (3:2), а также хавбек сборной Португалии Диогу Жота (9,5), который оформил дубль и отдал результативный пас в матче со Швецией (3:0).

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Бущан признан лучшим вратарем 4-го тура Лиги наций по версии SofaScore - изображение 1
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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Лига Наций
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