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Кто может сыграть с Германией? Поменяется ли вратарь в сборной? Нужны ли Шеве Марлос и Мораес?
Новое видео от UA-Футбол!
Сборная Украины сегодня должна выйти на поле против Германии, но еще неизвестно, состоится ли матч! Известный украинский тренер Александр Севидов, главный редактор нашего сайта Сергей Швец и постоянной ведущий Александр Рыженко в новом видео проанализировали шансы украинской команды в этом поединке, и вообще разобрали, каким составом "сине-желтые" могут выйти на поле.
Что внутри:
01:00 - Почему проиграли Польше?
04:16 - Пятов или Лунин: кто должен быть первым номером сборной?
09:11 - нужны ли Марлос и Мораес сборной Украины?
14:12 - Последние новости из Германии: что известно сейчас?
15:45 - Ориентировочный состав сборной на Германию
20:01 - Зубков или Цыганков: кто лучше сыграл слева в полузащите против Польши
24:55 - вспоминаем октябрьское поражение Германии 1:2
26:28 - Турнирная таблица нашей группы Лиги наций
27:11 - Прогноз Севидова на решающие матчи сборной Украины в Лиге наций
31:13 - Очень оптимистичный прогноз Швеца на решающие матчи сборной Украины в Лиге наций
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