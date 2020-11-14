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Лига наций УЕФА

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Кто может сыграть с Германией? Поменяется ли вратарь в сборной? Нужны ли Шеве Марлос и Мораес?

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Новое видео от UA-Футбол!

Кто может сыграть с Германией? Поменяется ли вратарь в сборной? Нужны ли Шеве Марлос и Мораес?
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины сегодня должна выйти на поле против Германии, но еще неизвестно, состоится ли матч! Известный украинский тренер Александр Севидов, главный редактор нашего сайта Сергей Швец и постоянной ведущий Александр Рыженко в новом видео проанализировали шансы украинской команды в этом поединке, и вообще разобрали, каким составом "сине-желтые" могут выйти на поле.

Что внутри:

01:00 - Почему проиграли Польше?
04:16 - Пятов или Лунин: кто должен быть первым номером сборной?
09:11 - нужны ли Марлос и Мораес сборной Украины?
14:12 - Последние новости из Германии: что известно сейчас?
15:45 - Ориентировочный состав сборной на Германию
20:01 - Зубков или Цыганков: кто лучше сыграл слева в полузащите против Польши
24:55 - вспоминаем октябрьское поражение Германии 1:2
26:28 - Турнирная таблица нашей группы Лиги наций
27:11 - Прогноз Севидова на решающие матчи сборной Украины в Лиге наций
31:13 - Очень оптимистичный прогноз Швеца на решающие матчи сборной Украины в Лиге наций

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В статье: Александр Севидов Сергей Швец канал UA-Футбол
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Комментарии (4)
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Ігор Холост (Львов)
14.11.2020 в 12:07
Марлос точно вже давно не помічник.
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Maldini (Киев)
14.11.2020 в 12:04
Конечно не нужны!!!Если они не нужны сборнойБразилии,то зачнм они нам?!Есть свои хлопцы...и не хуже!!!Нужно строить сбоную Украины,а не сборнуюБразилии№3!!!Как это делают в Шахтёре-позор!Тренер Прокопенко,Царство ему Небесное,Старухин Царство ему Небесное посмотрели бы на сегодняшний состав Шахтёра?!Они бы ужаснулись,но что делать-веление времени?!Шахтёру нужно и необходимо вернуться к своим,или как говорят:"Повернутьсялицомксвоим!"Думаю шахтёры были бы рады этому!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 11:31
Останнє питання риторичне.
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can (Торонто, Львов)
14.11.2020 в 11:46
Марлос нужен однозначно, тем более на родной позиции. Ярмоленко и Циганкова не будет. Слева - только Зубков. Может Бокасса справа выйдет? Не тупи. Абсолютно дурное хейтерство.
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