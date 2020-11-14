Кто может сыграть с Германией? Поменяется ли вратарь в сборной? Нужны ли Шеве Марлос и Мораес?

Сборная Украины сегодня должна выйти на поле против Германии, но еще неизвестно, состоится ли матч! Известный украинский тренер Александр Севидов, главный редактор нашего сайта Сергей Швец и постоянной ведущий Александр Рыженко в новом видео проанализировали шансы украинской команды в этом поединке, и вообще разобрали, каким составом "сине-желтые" могут выйти на поле.

Что внутри:

01:00 - Почему проиграли Польше?

04:16 - Пятов или Лунин: кто должен быть первым номером сборной?

09:11 - нужны ли Марлос и Мораес сборной Украины?

14:12 - Последние новости из Германии: что известно сейчас?

15:45 - Ориентировочный состав сборной на Германию

20:01 - Зубков или Цыганков: кто лучше сыграл слева в полузащите против Польши

24:55 - вспоминаем октябрьское поражение Германии 1:2

26:28 - Турнирная таблица нашей группы Лиги наций

27:11 - Прогноз Севидова на решающие матчи сборной Украины в Лиге наций

31:13 - Очень оптимистичный прогноз Швеца на решающие матчи сборной Украины в Лиге наций