Лига наций УЕФА
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В лагере сборной Польши не обнаружено заражений COVID-19 после матча с Украиной
Игра с украинцами прошла в среду
В расположении сборной Польши не обнаружено заболеваний COVID-19 после товарищеской встречи с Украиной (2:0). Об этом сообщает глава пресс-службы польской федерации футболла Якуб Квятковски.
Таким образом наши соседи в обычном режиме готовятся к игре 5-го тура Лиги наций против Италии, которая пройдет в воскресенье.
Напомним, поединок Польши с "желто-синими" проходил в среду, после чего в лагере сборной Украины было обнаружено 5 положительных тестов на коронавирус.
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