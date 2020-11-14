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В лагере сборной Польши не обнаружено заражений COVID-19 после матча с Украиной

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Игра с украинцами прошла в среду

В лагере сборной Польши не обнаружено заражений COVID-19 после матча с Украиной
Новина українською

В расположении сборной Польши не обнаружено заболеваний COVID-19 после товарищеской встречи с Украиной (2:0). Об этом сообщает глава пресс-службы польской федерации футболла Якуб Квятковски.

Таким образом наши соседи в обычном режиме готовятся к игре 5-го тура Лиги наций против Италии, которая пройдет в воскресенье.

Напомним, поединок Польши с "желто-синими" проходил в среду, после чего в лагере сборной Украины было обнаружено 5 положительных тестов на коронавирус.

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В статье: Украина Польша коронавирус
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