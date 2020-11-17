Франция - Швеция 4:2. Шоу Тюрама, возвращение Мбаппе и вылет скандинавов

В этом матче турнирная мотивация была лишь у шведов, а вот уже обеспечившие себе место в плей-офф Лиги Наций французы играли в свое удовольствие. Но по игре казалось, что все наоборот.

Скандинавы открыли счет в первой же атаке благодаря корявому, но эффективному проходу от Виктора Классона. Однако последующие события на поле показали, что мяч гостей был случаен. Ни позиционные, ни контратаки у них не проходили.

Французы быстро пришли в себя, перехватили инициативу и доминировали на каждом участке поля. Слева терроризировал защитников Маркус Тюрам; справа шикарно подключался Бенжамен Павар; в центре уверенно комбинировали Погба с Гризманном, а Рабьо забирал все подборы; Оливье Жиру с угрожающей частотой выигрывал борьбу в штрафной.

Для шведов это не могло кончиться добром. У Жиру было два стопроцентных шанса еще до перерыва, и один он реализовал, воспользовавшись передачей Тюрама.

Еще один мяч Маркус организовал в проходе: обыграл троих, мяч отлетел к Павару, а тот пробил не хуже, чем два года назад на мундиале в ворота Аргентины. Ну, может капельку менее эффектно.

В начале второго тайма Франция еще укрепила преимущество после выхода Килиана Мбаппе. Главной звезде "Галльских петухов" понадобилась минута, чтобы отметиться красивой голевой на Жиру. Оливье почти влетел с мячом в ворота. Теперь до рекорда Тьерри Анри ему осталось всего семь голов. Неслабо для запасного "Челси", правда?

Шведы спохватились и отыграли один гол в самой концовке, но пить Боржоми было поздновато. В последней атаке Коман еще и забил в пустые ворота, и так Франция победила во втором матче кряду. Сенсационное фиаско в товарняке с Финляндией помогло команде так же, как ранее сборной Украины 1:7 от самих французов. Так бывает - критика порой идет в плюс и только добавляет спортивной злости.

Шведы же сегодня официально распрощались с элитным дивизионом Лиги Наций. В шести турах они добыли лишь три очка. Этого не хватило в заочной борьбе с хорватами за третье место.

Париж. "Стад де Франс". 6-й тур Лиги Наций

Франция - Швеция - 4:2

Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+4 - Классон, 4, Квайсон, 88

Франция: Льорис - Павар, Варан (Зума, 46), Кимпембе, Эрнандес (Динь, 46) - Сиссоко, Погба, Рабьо (Нзонзи, 78), Тюрам (Мбаппе, 58) - Гризманн, Жиру (Коман, 84)

Швеция: Ольсен - Лустиг (Крафт, 66), Линделеф (Эландер, 66), Даниэльсон, Бенгтссон - Классон (Квайсон, 66), Ольссон, Ларссон (Каюсте, 87), Форсберг - Берг, (Исак, 86) Кулушевский

Предупреждения: Ольссон, 28