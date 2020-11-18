"Жаль, что такие вечера бывают редко". Луис Энрике – о разгроме Германии со счетом 6:0

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике прокомментировал разгром Бундестим в рамках 6-го тура Лиги наций. Цитирует Энрике УЕФА и Goal.com.

"Это один из таких футбольных вечеров, которые, к сожалению, бывают редко. Все получилось. Игроки включились с первой минуты и все сделали правильно. Вот чего можно достичь, когда у команды есть класс и настрой".

"Мне кажется, Германия представила свою лучшую команду. В предыдущих поединках мы также превосходили соперников, но иногда не добивались успеха. У меня есть 30 игроков, которые отлично выступают. Рамос? Повреждения наших футболистов незначительные, они скоро вернутся в строй".

Испания выиграла последние девять матчей на своем поле, пропустив всего один гол. "Красная Фурия" не уходила с поля без гола в 46 из 48 последних матчей. В 13 из 16 последних она забивала три или больше.