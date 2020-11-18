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"Жаль, что такие вечера бывают редко". Луис Энрике – о разгроме Германии со счетом 6:0

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ненасытный наставник "Красной Фурии"

"Жаль, что такие вечера бывают редко". Луис Энрике – о разгроме Германии со счетом 6:0
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике прокомментировал разгром Бундестим в рамках 6-го тура Лиги наций. Цитирует Энрике УЕФА и Goal.com.

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"Это один из таких футбольных вечеров, которые, к сожалению, бывают редко. Все получилось. Игроки включились с первой минуты и все сделали правильно. Вот чего можно достичь, когда у команды есть класс и настрой".

"Мне кажется, Германия представила свою лучшую команду. В предыдущих поединках мы также превосходили соперников, но иногда не добивались успеха. У меня есть 30 игроков, которые отлично выступают. Рамос? Повреждения наших футболистов незначительные, они скоро вернутся в строй".

Испания выиграла последние девять матчей на своем поле, пропустив всего один гол. "Красная Фурия" не уходила с поля без гола в 46 из 48 последних матчей. В 13 из 16 последних она забивала три или больше.

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В статье: Серхио Рамос Германия Испания Луис Энрике Лига Наций
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:16
)))))))))
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