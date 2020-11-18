Разыграли первое место в очном матче. Албания - Беларусь 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Наций между Албанией и Беларусью. В матче решалась судьба первого места в группе.

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"Горные орлы" должны были победить, чтобы обойти соперника, что им удалось. Хозяева забили трижды в первом тайме, чего вполне хватило для положительного результата. Они заслужили повышение в дивизион В.

Албания - Беларусь 3:2

Голы: Чикаллеши 20, 27 (п), Манаж 44 - Скавыш 35, Эбонг 80