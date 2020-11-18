ЛН. Последние участники финала четырех, Украина и Швейцария ждут решения УЕФА

Завершились практически все матчи группового этапа Лиги Наций сезона 2020/21. Самое время подводить итоги.

Дивизион А

В "финале четырех" из Дивизиона А сыграют Франция, Испания, Бельгия и Италия. По предварительным данным, матчи должны состоятся осенью следующего года.

Вылетают из элитного дивизиона Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция. Еще один неудачник определится в, вероятно, кулуарной борьбе между Швейцарией и Украиной.

Дивизион В

В элитный дивизион из лиги В поднялись Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс. Неудачники, которые в классе понизятся, следующие - Северная Ирландия, Турция, Словакия и Болгария

Дивизион С

Из третьей по рангу лиги в дивизион В повысилась Черногория, Армения, Словения и Албания. Вылетят из этой лиги двое из четверки Кипр, Эстония, Молдова, Казахстан. Их также ожидает раунд плей-офф.

Дивизион D

Из наименее статусного дивизиона повысились в классе Фарерские острова и Гибралтар. С этой лиги никто не вылетает.