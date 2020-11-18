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ЛН. Последние участники финала четырех, Украина и Швейцария ждут решения УЕФА

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Можем подвести почти полные итоги

ЛН. Последние участники финала четырех, Украина и Швейцария ждут решения УЕФА
UA-Футбол
Новина українською

Завершились практически все матчи группового этапа Лиги Наций сезона 2020/21. Самое время подводить итоги.

  • Дивизион А

В "финале четырех" из Дивизиона А сыграют Франция, Испания, Бельгия и Италия. По предварительным данным, матчи должны состоятся осенью следующего года.

Вылетают из элитного дивизиона Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция. Еще один неудачник определится в, вероятно, кулуарной борьбе между Швейцарией и Украиной.

  • Дивизион В

В элитный дивизион из лиги В поднялись Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс. Неудачники, которые в классе понизятся, следующие - Северная Ирландия, Турция, Словакия и Болгария

  • Дивизион С

Из третьей по рангу лиги в дивизион В повысилась Черногория, Армения, Словения и Албания. Вылетят из этой лиги двое из четверки Кипр, Эстония, Молдова, Казахстан. Их также ожидает раунд плей-офф.

  • Дивизион D

Из наименее статусного дивизиона повысились в классе Фарерские острова и Гибралтар. С этой лиги никто не вылетает.

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В статье: Украина Испания Италия Франция Швейцария Бельгия Лига Наций
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Комментарии (4)
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тутти-10 (Сумська область)
19.11.2020 в 00:54
Ото буде іронія, коли ми з швейцарцями потрапимо в одну групу у відборі на ЧС! Якщо не помиляюсь вони в першій корзині. А ми з другої. От там би і вирішили, хто сильніший)
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тутти-10 (Сумська область)
19.11.2020 в 01:06
Ні. Вони звалилися в другу корзину до нас
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givchak (Дрогобич)
19.11.2020 в 00:17
Навіть якщо ми вилетимо в Лігу B, в наступному сезоні потенційні суперники не такі вже і складні. Україна буде у першій корзині. У другій Норвегія, Шотландія, Фінляндія, крім Росії. У третій Румунія, Ізраїль, Сербія, Ірландія. У четвертій Чорногорія, Вірменія, Словенія, Албанія. Небезпечними бичиться лише Ірландія і тепер вже Сербія)
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lektor (Мариуполь)
19.11.2020 в 00:46
а в ЛН разве есть посев по корзинам?
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