CAS принял решение по техническому поражению Украины от Швейцарии

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария – Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020 года. Тем не менее, в заявлении CAS отмечается:

"В материалах нет конкретных доказательств, подтверждающих, что УАФ не действовала согласно протоколу, или что апеллянт был небрежен или неосторожен в аспекте защиты игроков от COVID-19 . Никто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине".