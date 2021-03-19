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CAS принял решение по техническому поражению Украины от Швейцарии

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

Официально

CAS принял решение по техническому поражению Украины от Швейцарии

AS

Новина українською

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария – Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020 года. Тем не менее, в заявлении CAS отмечается:

"В материалах нет конкретных доказательств, подтверждающих, что УАФ не действовала согласно протоколу, или что апеллянт был небрежен или неосторожен в аспекте защиты игроков от COVID-19 . Никто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине".

"Любая национальная сборная могла столкнуться с подобной ситуацией, дело Норвегии тому подтверждение. Соответственно, апеллянт не виноват, но стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19".

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В статье: Украина Швейцария CAS Лига Наций
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Источник:
CAS

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Комментарии (5)
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vizoro (Київ)
19.03.2021 в 13:10
Це рішення можно описати алегорично так:Ну з'їв Вовк Зайця, що ж тепер робити?Зайця вже немає, а Вовку ще жити. А ще це рішення мені нагадує деякі рішення нашого КСУ: з великоважним пафосом умили руки.
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Zapp Brannigan (Київ)
19.03.2021 в 13:08
Апелянт не винен, але покарання залишається в силі? Що за брєд?
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zubrenok1956 (житомир)
19.03.2021 в 13:05
подвійні стандарти європи на практиці і ті хто так "шанує" її ще раз отримали по носі щиглика, а далі буде кулак; хто за мене, як я не за себе - затямте можновладці і всіма засобами відстоюйте неньку допоки не пізно, а реально треба послати їх з лігою націй подалі ....
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.03.2021 в 13:01
Він звичайно винуватий, але він не винуватий...(
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мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 12:54
ну так а де аргументація такого рішення. шо так буде ми вже давно зрозуміли. не з"ясованим залишається чи це недолугість власного ффу чи суддівська казуістика.
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