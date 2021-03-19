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CAS принял решение по техническому поражению Украины от Швейцарии
Официально
AS
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария – Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020 года. Тем не менее, в заявлении CAS отмечается:
"В материалах нет конкретных доказательств, подтверждающих, что УАФ не действовала согласно протоколу, или что апеллянт был небрежен или неосторожен в аспекте защиты игроков от COVID-19 . Никто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине".
"Любая национальная сборная могла столкнуться с подобной ситуацией, дело Норвегии тому подтверждение. Соответственно, апеллянт не виноват, но стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19".
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