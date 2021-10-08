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Куртуа был бессилен. ВИДЕО, как Франция забила победный гол Бельгии на 90-й минуте
Тео Эрнандес выводит трехцветных в финал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй полуфинальный матч Лиги Наций удался на славу - Бельгия и Франция подарили зрителям яркую игру с непредсказуемым финалом. Бельгийцы вели 2:0 после первого тайма, но после перерыва чемпионы мира взяли себя в руки и сумели перевернуть ситуацию в свою пользу. Бензема и Мбаппе сравняли счет, а на 90-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес забил победный мяч. И получилось весьма эффектно - он принял мяч на углу штрафной и вколотил под дальнюю штангу, Куртуа шансов спасти свою команду не имел.
Франция вышла в финал, где встретится с Испанией. Матч состоится 10-го октября.
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