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Испания – Франция. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги наций
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BR
Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок Лиги наций между сборными Испании и Франции.
Кто-то видел в финале Бельгию, кто-то чемпионов Европы Италию. Что уже говорить, если многие пророчили борьбу за трофей и команде Мартинеса, и подопечным Манчини. Тем не менее, за это мы и любим футбол – в воскресенье в очной битве сойдутся французы и испанцы. Сумеют ли игроки Энрике поддержать выбранный высокий темп? Стоит ли ждать ударного второго тайма от подуставших футболистов "триколор"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 10 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Тарас Вархоляк и Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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