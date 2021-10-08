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Испания – Франция. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Испания – Франция. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги наций

BR

UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок Лиги наций между сборными Испании и Франции.

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Кто-то видел в финале Бельгию, кто-то чемпионов Европы Италию. Что уже говорить, если многие пророчили борьбу за трофей и команде Мартинеса, и подопечным Манчини. Тем не менее, за это мы и любим футбол – в воскресенье в очной битве сойдутся французы и испанцы. Сумеют ли игроки Энрике поддержать выбранный высокий темп? Стоит ли ждать ударного второго тайма от подуставших футболистов "триколор"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 10 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Испания Франция Лига Наций Трансляция Аудио онлайн стрим
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